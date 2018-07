Angelique Kerber bate Radwanska e vai à semifinal em Tóquio

TÓQUIO - Depois de a bielo-russa Victoria Azarenka ter sido surpreendida na estreia, nesta quinta-feira foi a vez de a polonesa Agnieszka Radwanska, segunda cabeça de chave do Torneio de Tóquio, ser eliminada da competição. Atual tenista número 4 do mundo, ela caiu diante da alemã Angelique Kerber, que venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e se garantiu na semifinal no Japão.

Com o expressivo resultado, a jogadora número 9 do ranking da WTA se credenciou para enfrentar na próxima fase a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quarta cabeça de chave, que nesta quinta superou a checa Lucie Safarova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2.

Para ficar um passo da decisão na capital japonesa, Kerber aproveitou três de oito chances de quebrar o saque de Radwanska, que converteu o único break point cedido pela alemã em toda partida, cuja duração foi de apenas uma hora e 13 minutos.

A norte-americana Venus Williams, algoz de Azarenka, vice-líder do ranking mundial, também se garantiu nas semifinais nesta quinta-feira. A ex-número 1 do mundo avançou ao bater a canadense Eugenie Bouchard por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (4/7) e 6/3.

Com isso, Venus lutará por uma vaga na final em jogo diante da checa Petra Kvitova, que precisou encarar uma rodada dupla nesta quinta para seguir viva em Tóquio. Primeiro a sétima cabeça de chave da competição derrotou a norte-americana Madison Keys por duplo 6/2, em jogo adiado que era para ter ocorrido na última quarta. E na sequência Kvitova passou pela russa Svetlana Kuznetsova por 6/4 e 6/1.

Kuznetsova, por sua vez, também enfrentou uma jornada dupla nesta quinta, pois o seu duelo diante de Sorana Cirstea, pela terceira rodada em Tóquio, havia sido paralisado devido ao mal tempo, na última quarta, quando a romena vencia o primeiro set por 4 a 1. E, na continuidade do confronto, a russa reagiu para vencer com parciais de 7/6 (7/3) e 6/1. Em seguida, porém, Kuznetsova foi superada por Kvitova.