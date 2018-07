Angelique Kerber é eliminada, e Eugenie Bouchard vai à semi em Nuremberg

NUREMBERG - A alemã Angelique Kerber voltou a decepcionar os fãs nesta quinta-feira. Diante de sua torcida, a número nove do mundo foi eliminada do Torneio de Nuremberg pela checa Karolina Pliskova por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, nas quartas de final.

Com o resultado, a Top 10 acumula mais um revés nesta temporada de saibro europeu. Ela vinha de três derrotas consecutivas em estreias nas últimas semanas: Stuttgart, Madri e Roma. Em Nuremberg, último torneio preparatório para Roland Garros, ela venceu duas seguidas, mas acabou sendo eliminada nesta quinta.

Enquanto Kerber protagonizava nova decepção, a canadense Eugenie Bouchard vencia mais uma e assegurava seu lugar na semifinal. Desta vez, ela despachou a casaque Yaroslava Shvedova por 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6). Agora, a tenista do Canadá vai enfrentar a italiana Karin Knapp, que avançou ao bater a francesa Caroline Garcia por 6/7 (9/11), 6/4 e 6/4.

Pliskova, algoz de Kerber, vai encarar a ucraniana Elina Svitolina. Quarta cabeça de chave, ela avançou na chave ao derrotar a local Mona Barthel por duplo 6/4.

FRANÇA

No Torneio de Strasbourg, o dia foi eliminações para as tenistas da Alemanha. Andrea Petkovic, quarta cabeça de chave, caiu diante da porto-riquenha Monica Puig por duplo 6/4, enquanto Julia Goerges foi derrotada pela norte-americana Madison Keys por 6/2, 2/6 e 6/2.

Puig e Keys farão uma das semifinais da competição francesa, nesta sexta. A outra terá a espanhola Silvia Soler Espinosa e a norte-americana Christina McHale. A primeira avançou ao superar a italiana Camila Giorgi por 3/6, 6/4 e 7/5, enquanto a tenista dos Estados Unidos garantiu a vaga na semifinal com a desistência da casaque Zarina Diyas (6/2 e 3/1).