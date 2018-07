Angelique Kerber se torna a sexta tenista a garantir vaga no Masters da WTA Beneficiada pela derrota da checa Lucie Safarova em sua estreia no Torneio de Moscou, a alemã Angelique Kerber se tornou, nesta quarta-feira, a sexta tenista a garantir vaga no Masters da WTA, torneio que será disputado a partir do próximo domingo, em Cingapura, e reunirá as melhores jogadoras da temporada, exceto Serena Williams, líder do ranking mundial, que desistiu do evento para cuidar da saúde e se recuperar de lesões.