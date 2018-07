Angelique Kerber supera Marion Bartoli e fatura Torneio de Paris

PARIS - A alemã Angelique Kerber não se intimidou com a torcida contra neste domingo e faturou o Torneio de Paris, ao derrotar na final a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/3, em 2h39min de partida.

Atual número 27 do ranking, Kerber conquistou seu primeiro título de nível WTA após somente uma final, em Bogotá, em 2010. Bartoli, por sua vez, perdeu a chance de levantar seu oitavo troféu no circuito profissional.

A final deste domingo foi marcada pelo equilíbrio. Com ligeira superioridade, Kerber só conseguiu levar o set inicial no tie-break, após alternar quatro quebras de saque com Bartoli.

A anfitrião melhorou o aproveitamento com o primeiro saque e mostrou boa reação no segundo set. Contudo, não conseguiu manter o ritmo na última parcial. Kerber teve um início fulminante e abriu 4/0, vantagem que Bartoli não foi capaz de superar. Uma tenista da Alemanha não vencia em Paris desde o título de Steffi Graf em 1995.