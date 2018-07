Ansiosa para 1º jogo do ano, Teliana aposta no saque para vencer alemã Após viver a sua melhor temporada no tênis em 2015, quando conquistou dois títulos de torneios da WTA, Teliana Pereira disputa na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o seu primeiro jogo em 2016. A brasileira vai enfrentar a alemã Andrea Petkovic pela primeira rodada do Torneio de Brisbane e destaca a ansiedade e a adaptação ao fuso horário como fatores complicadores para esse confronto.