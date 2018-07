Kvitova supera susto e vence na estreia em Roland Garros

Antes de a chuva paralisar os jogos no primeiro dia da chave principal de Roland Garros, a "zebra" quase estreou em Paris, na manhã deste domingo. A checa Petra Kvitova, bicampeã de Wimbledon, levou um susto contra a montenegrina Danka Kovinic antes de fechar o jogo por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/5.

Kvitova venceu o set inicial com facilidade no saibro de Paris e parecia encaminhar com tranquilidade a vitória na rodada de abertura do Grand Slam. No entanto, caiu de rendimento na segunda parcial e cedeu o empate. O duelo ganhou em equilíbrio no terceiro set e, quando o placar exibia empate em 4/4, Kovinic aproveitou três duplas faltas de Kvitova para quebrar o saque da rival e ficar a um game da vitória.

A checa, então, mostrou porque ganhou dois títulos na grama de Londres e já foi número dois do mundo. Com forte reação, ela venceu três games em sequência, virou o set e fechou a partida. Na segunda rodada, Kvitova vai enfrentar a taiwanesa Su-Wei Hsieh, que estreou vencendo a espanhola Lara Arruabarrena por 7/6 (8/6) e 6/3.

Em outros dois jogos já finalizados na chave feminina, a suíça Viktorija Golubic derrotou a norte-americana Alison Riske por 6/2, 1/6 e 6/2. E a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 24ª cabeça de chave, bateu a espanhola Sara Sorribes por 6/2 e 6/0.

MASCULINO

Cinco partidas puderam ser finalizadas na chave masculina antes de a chuva interromper o jogo de estreia do japonês Kei Nishikori. O quinto cabeça de chave vencia o italiano Simone Bolelli por 6/1 e 5/4 quando a partida precisou ser paralisada por causa do mau tempo.

Outros seis jogos precisaram ser interrompidos em ambas das chaves de simples. Diante da forte chuva, há poucas chances de os jogos serem retomados ainda neste domingo. Por enquanto, a organização não definiu horário previsto para a volta dos duelos. Ao todo, foram finalizados apenas nove das 32 partidas agendadas para este primeiro dia de disputas nas chaves principais.

Antes da chuva, seis duelos masculinos foram encerrados. O polêmico Nick Kyrgios precisou de dois tie-breaks para derrotar o italiano Marco Cecchinato por 7/6 (8/6), 7/6 (8/6) e 6/4. Durante o jogo, o australiano recebeu uma advertência após pedir uma toalha a um voluntário da organização.

Repreendido, reclamou em voz alta, citando atitude do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, na final do Masters 1000 de Roma, a uma semana. "Quando o Djokovic empurra um juiz de linha da frente dele, não acontece nada. Isso é certo?", criticou o 17º cabeça de chave.

Também na lista de pré-classificados, o local Benoit Paire teve mais trabalho para vencer na estreia. Precisou de cinco sets para bater Radu Albot, da Moldávia, por 6/2, 4/6, 6/4, 1/6 e 6/4. Além dele, venceram neste domingo os russos Andrey Kuznetsov e Teymuraz Gabashvili e o holandês Igor Sijsling.