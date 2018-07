Antes de estrear em Londres, Nadal recebe troféu de nº 1 do mundo e festeja ano

Um dia antes de estrear no ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, Rafael Nadal recebeu neste domingo, no palco da importante competição, em Londres, o troféu de número 1 do mundo dado entidade que controla o tênis profissional masculino por já ter assegurado a liderança do ranking até o final deste ano.

Após levantar a taça entregue pelo presidente da ATP, Chris Kermode, o espanhol comemorou o grande desempenho que teve até aqui em 2017. "Foi uma temporada fantástica, muito emotiva depois de todas as coisas que enfrentei nos dois últimos anos", ressaltou Nadal, que voltou a admitir que terminar o ano na liderança era algo que não poderia imaginar antes de abrir esta temporada. "Então isso significa muito para mim", enfatizou.

Nadal enfrentou vários problemas com lesões nas últimas temporadas, mas se recuperou e conquistou seis títulos em 2017, sendo dois deles de Grand Slam, um ao se sagrar dez vez campeão de Roland Garros e outro ao ganhar o seu terceiro US Open. Para completar, faturou os Masters 1000 de Madri e Montecarlo e os Torneios de Pequim e Barcelona.

"Nada disso teria sido possível sem minha família, minha equipe... Eu posso apenas dizer muito obrigado a todos aqueles que me apoiaram. Houve alguns momentos difíceis, mas todos continuaram a acreditar que coisas como esta (fechar o ano como número 1 do mundo) são possíveis novamente. Então, sem o trabalho de todos eles, eu não poderia estar de volta aonde estou hoje", completou o espanhol.

Em busca ainda de seu primeiro título do ATP Finals, Nadal fará a sua estreia nesta edição da competição nesta segunda-feira, contra o belga David Goffin, às 18 horas (de Brasília), em jogo que fechará a primeira rodada do Grupo Pete Sampras. Antes disso, às 12 horas, a partida entre o austríaco Dominic Thiem e o búlgaro Grigor Dimitrov abrirá a chave.

BRASILEIROS

A segunda-feira também marcará a estreia dos brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo no torneio de duplas do ATP Finals. Líder do ranking mundial de duplistas ao lado do polonês Lukasz Kubot, Melo chegará embalado pela conquista do Masters 1000 de Paris e estreará contra o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers, às 16 horas (de Brasília), no confronto que fechará a primeira rodada do Grupo Woodbridge/Woodforde.

Antes disso, na abertura desta chave, às 10 horas, Soares e o britânico Jamie Murray terão pela frente os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, às 10h. E os dois chegarão confiantes para estrear com vitória diante dos lendários adversários, que formam a parceria mais vitoriosa da história do tênis.

"Estamos bem adaptados, treinando bem nos últimos dias e prontos para a batalha. Aqui só estão as melhores duplas do ano. Estamos em um grupo duríssimo e 'vamos pra cima'. É um torneio muito especial, um privilégio participar do Finals e temos que aproveitar", ressaltou Soares, neste domingo.