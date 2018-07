Antes de interrupção por chuva, Wawrinka e Wozniacki avançam em Paris

O suíço Stan Wawrinka, campeão em 2015, e a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo, venceram seus jogos e avançaram às oitavas de final de Roland Garros, neste sábado, antes de a chuva interromper a rodada. Ainda há previsão de retorno das partidas nesta tarde.

Sob o tempo nublado de Paris, Wawrinka demorou para entrar no ritmo, mas deslanchou quando o fez diante do italiano Fabio Fognini. Para vencer por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/0 e 6/2, o número 3 do mundo precisou buscar uma forte virada no set inicial, quando o tenista da Itália sacou duas vezes para fechar a parcial, sem sucesso.

Decepcionado pela virada do suíço, no tie-break, Fognini caiu de rendimento e esteve irreconhecível no segundo set. No terceiro, ainda esboçou certa reação, mas Wawrinka já exibia alta confiança e dominava a partida, finalizada em 1h51min.

Nas oitavas de final, o tenista da Suíça vai ter pela frente um rival da casa. Será o vencedor do duelo francês entre Gael Monfils e Richard Gasquet. A partida entre os dois foi interrompida pela chuva quando jogavam o fim do primeiro set.

Caroline Wozniacki também sofreu com paralisação de jogo. Mas foi na sexta-feira, quando a partida contra a norte-americana CiCi Bellis foi interrompida por falta de iluminação natural, em Paris. Na retomada do jogo, neste sábado, a ex-líder do ranking confirmou o favoritismo em três sets, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/3.

Na sequência da chave feminina, Wozniacki vai encarar a experiente russa Svetlana Kuznetsova, campeã de Roland Garros em 2009.