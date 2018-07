Antes de Roland Garros, André Sá cai na estreia no Torneio de Nice Prestes a disputar sua 17ª edição seguida de Roland Garros, André Sá não conseguiu ganhar o embalo que gostaria nesta semana que antecede o início do Grand Slam francês, cuja chave principal está marcada para começar no domingo, em Paris. Atuando ao lado do australiano Chris Guccione, o tenista brasileiro foi derrotado pelos suecos Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom, que ganharam por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/3, nesta terça-feira, em sua estreia no Torneio de Nice.