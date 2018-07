Antes de Wimbledon, Murray desiste de jogo de exibição por dores no quadril

Pouco menos de uma semana antes do início de Wimbledon, Andy Murray desistiu de participar de um jogo de exibição que estava agendado para esta terça-feira por causa de dures no quadril. De acordo com um porta-voz do tenista britânico, a decisão foi tomada por precaução.

Líder do ranking da ATP, Murray foi eliminado na sua estreia no Torneio de Queen's na semana passada. E para ganhar ritmo de jogo em quadras de grama para Wimbledon, iria disputar duas partidas nesta semana no Aspall Tennis Classic, um evento de exibição em Londres, no Hurlingham Club.

O primeiro desses compromissos seria contra o francês Lucas Pouille, nesta terça-feira. O segundo jogo está agendado para a próxima sexta-feira, diante de um adversário ainda a ser definido. E segundo um porta-voz do britânico, ele pretende participar desse duelo.

Murray é o atual campeão de Wimbledon, Grand Slam previsto para começar na próxima segunda-feira. O britânico vem realizando uma temporada irregular, tendo conquistado apenas um título, do Torneio de Dubai, em março. Além disso, foi semifinalista de Roland Garros e parou nas oitavas de final do Aberto da Austrália.