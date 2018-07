Antes do US Open, Bellucci cai mais 2 posições na ATP

Bellucci seguiu três postos à frente de João Souza, o Feijão, pois o jogador número 2 do Brasil também caiu duas posições nesta segunda-feira, após ter sido eliminado na segunda rodada do qualifying do US Open, na semana passada.

Já Rogério Dutra Silva, que furou o quali da competição realizada nos Estados Unidos, se manteve na mesma 134.ª colocação da semana passada. Assim como Bellucci, ele tem estreia prevista para esta segunda-feira no US Open, no qual terá como primeiro rival na chave principal o canadense Vasek Pospisil.

NADAL ATRÁS DO TOPO - A liderança do ranking da ATP segue nas mãos de Novak Djokovic, mas Rafael Nadal, que vive temporada espetacular, tem chances de tomar o topo do tenista sérvio durante o US Open. Nesta segunda-feira, o espanhol voltou a figurar na vice-liderança, com 8.860 pontos, contra 10.980 do líder.

Para voltar a ser número 1 do tênis mundial, Nadal terá de conquistar o título do Grand Slam e ainda torcer para Djokovic chegar no máximo até as semifinais. Já se for à final e ficar com o vice-campeonato, o espanhol só terminará a competição como novo líder da ATP se o sérvio for eliminado até as oitavas de final.

O britânico Andy Murray, por sua vez, vem logo atrás de Nadal, com 8.700 pontos, na terceira posição, mas terá de defender toda a pontuação que conquistou no ano passado quando se sagrou campeão pela primeira vez no US Open. O espanhol David Ferrer segue em quarto lugar, com 7.210, enquanto Tomas Berdych defenderá no Grand Slam a condição de atual quinto tenista do mundo, sendo que Juan Martín del Potro e o suíço Roger Federer, respectivos sexto e sétimo colocados, estão próximos do checo nesta briga para ficar no Top 5.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, que não jogará o US Open por lesão, é o atual oitavo colocado, enquanto o francês Richard Gasquet e o suíço Stanislas Wawrinka completam o grupo dos dez mais bem posicionados do ranking da ATP.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1.º Novak Djokovic (SER), 10.980 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 8.860

3.º Andy Murray (GBR), 8.700

4.º David Ferrer (ESP), 7.210

5.º Tomas Berdych (RCH), 5.075

6.º Juan Martín del Potro (ARG), 4.740

7.º Roger Federer (SUI), 4.695

8.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.470

9.º Richard Gasquet (FRA), 2.625

10.º Stanislas Wawrinka (SUI), 2.610

11.º Milos Raonic (CAN), 2.555

12.º Kei Nishikori (JAP), 2.405

13.º Tommy Haas (ALE), 2.185

14.º Jerzy Janowicz (POL), 2.110

15.º Nicolas Almagro (ESP), 2.110

16.º Gilles Simon (FRA), 2.040

17.º John Isner (EUA), 2.025

18.º Fabio Fognini (ITA), 2.025

19.º Marin Cilic (CRO), 1.805

20.º Kevin Anderson (AFS), 1.740

118.º Thomaz Bellucci (BRA), 485

121.º João Souza (BRA), 474

134.º Rogério Dutra Silva (BRA), 422

200.º André Ghem (BRA), 232