Ao lado de Fognini, Demoliner vence na estreia no Masters de Xangai

Em busca do seu primeiro título de nível ATP na carreira, o brasileiro Marcelo Demoliner fez boa estreia no Masters 1000 de Xangai, na China. Nesta segunda-feira, ele e o italiano Fabio Fognini venceram os locais Mao-Xin Gong e Ze Zhang, convidados da organização, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Demoliner e Fognini, mais conhecido por jogar nas chaves de simples, dominaram os rivais com facilidade. Cederam apenas um break point na partida, devidamente salvo. E faturaram duas quebras, uma em cada set. Assim, sacramentaram a vitória em apenas uma hora de partida.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, brasileiro e italiano terão um duelo mais complicado pela frente. Eles vão enfrentar o sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, que formam a dupla cabeça de chave número seis da competição. Será a estreia de Klaasen e Ram porque foram "bye" na primeira rodada.

Demoliner e Fognini jogam juntos em Xangai de forma pontual. O brasileiro optou pelo italiano para jogar na China porque, com seu parceiro habitual (o neozelandês Marcus Daniell), não teria ranking suficiente para entrar na chave deste Masters 1000.

DEL POTRO E GASQUET AVANÇAM

Dois dos tenistas mais experientes da chave de simples, o argentino Juan Martín del Potro e o francês Richard Gasquet estrearam com vitória no piso duro de Xangai. E ambos precisaram de três sets para confirmar o favoritismo.

Semifinalista no US Open, Del Potro bateu o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/2, 3/6 e 6/4. Na sequência, o 16º cabeça de chave, de 29 anos, fará um duelo de gerações com o russo Andrey Rublev, de apenas 19. O tenista da Rússia venceu nesta segunda o bósnio Damir Dzumhur por 6/1, 4/6 e 6/1. Será o primeiro confronto entre Del Potro e Rublev no circuito.

Gasquet, por sua vez, superou na estreia o holandês Robin Haase por 6/7 (11/13), 7/5 e 6/2. Assim como Del Potro, o francês, de 31 anos, terá um adversário bem mais jovem na sequência. Será o sul-coreano Chung Hyeon, de 21 anos, que avançou ao surpreender o espanhol Roberto Bautista Agut por 6/4 e 6/3.

Ainda nesta segunda-feira, estrearam com vitória em Xangai os espanhóis Albert Ramos-Viñolas e Feliciano López, o britânico Kyle Edmund, o grego Stefanos Tsitsipas e o norte-americano Frances Tiafoe.