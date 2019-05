Ao lado de indiano, Marcelo Demoliner perde final de duplas do ATP 250 de Munique

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner e o indiano Divij Sharan perderam, neste domingo, a final da chave de duplas do ATP 250 de Munique, disputado em quadras de saibro na Alemanha, ao serem derrotados pelo alemão Tim Puetz e pelo dinamarquês Frederik Nielsen, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h04 de jogo.

Com os bons resultados em Munique, o brasileiro se aproxima do retorno ao Top 50 do ranking de duplas da ATP. Ex-número 34 do mundo, o tenista gaúcho vai jogar com o russo Daniil Medvedev no Masters 1000 de Madri. Em Monte Carlo, os dois atuaram juntos e chegaram às quartas de final. A estreia na capital espanhola vai ser contra o sérvio Dusan Lajovic e o holandês Matwe Middelkoop.

Este foi apenas o quarto torneio que Demoliner e Sharan jogaram juntos no circuito profissional. A campanha em Munique começou com a vitória sobre a dupla cabeça de chave número 1, formada pelo também indiano Rohan Bopanna e pelo britânico Dominic Inglot. Nas quartas de final, o brasileiro e o indiano bateram os convidados locais Kevin Krawietz e Andreas Mies.

Demoliner e Sharan derrotaram nas semifinais o austríaco Philipp Oswald e o croata Mate Pavic por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 3/6 e 10 a 4 no match tie-break, após 1 hora e 17 minutos de jogo.