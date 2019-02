Aos 18 anos, Yastremska vence na Tailândia e conquista segundo título na carreira

A tenista ucraniana Dayana Yastremska venceu a australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/3), neste domingo, em partida que valeu o título do Aberto da Tailândia, em Hua Hin. Muito disputado, o duelo durou 2h22.

Yastremska chegou a estar perdendo o terceiro set por 5 a 2, quando requisitou um tempo técnico médico. O recurso é mal visto quando gera a desconfiança de que o tenista solicitou a pausa para quebrar o ritmo do adversário.

Depois de reiniciada a partida, Yastremska conseguiu empatar o jogo, que acabou decidido no tie break. Essa foi a segunda conquista da jovem de 18 anos no circuito da WTA, as duas em piso duro, uma vez que a primeira aconteceu em Hong Kong, em outubro de 2019.

Tomljanovic, de 25 anos, segue sem nunca ter vencido um título na carreira. Nascida na Croácia e naturalizada australiana, a tenista disputou quatro finais e perdeu as quatro. Cabeça de chave número oito na Tailândia, Yastremska deve pular do 47º lugar no ranking da WTA para a 34ª posição.