Aos 30 anos, Mischa Zverev fatura 1º título da carreira em Eastbourne

Irmão mais velho de Alexander, Mischa Zverev conquistou neste sábado seu primeiro título de nível ATP da carreira. O alemão de 30 anos levantou o troféu do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, ao vencer na final o eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h37min de duelo.

Mischa, atual 67º do ranking, vinha de dois vice-campeonatos no currículo antes de vencer seu primeiro ATP da carreira. Ele batera na trave em Genebra, no ano passado, e em Metz, em 2010. Após as decepções no saibro e no piso duro, ele se sagrou campeão pela 1º vez numa superfície mais rápida, a grama.

Em sua grande campanha em Eastbourne, o irmão Zverev mais velho perdeu apenas um set e eliminou rivais perigosos na grama, como o canadense Denis Shapovalov. Na final, neste sábado, ele mostrou regularidade ao longo de toda a partida. Não teve o serviço quebrado - apenas um break point em cada parcial.

Ao mesmo tempo, pressionou o serviço do rival, atual 94º do ranking, durante toda a partida. Foram 12 break points no duelo, dos quais Fois foram convertidos, um em cada set. Foi o suficiente para garantir sua primeira conquista no circuito profissional.

TURQUIA

Também neste sábado, o Torneio de Antalya definiu o seu campeão. A competição, também de nível ATP 250, tem agora o bósnio Damir Dzumhur como o novo dono do título. Para tanto, ele superou na final o francês Adrian Mannarino, então cabeça de chave número 1, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 6/1.