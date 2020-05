Aos 31 anos, tenista argentino Juan Martín Del Potro troca de técnico

O tenista Juan Martín Del Potro anunciou, neste sábado, que Sebastián Prieto não é mais seu treinador. O campeão do Aberto dos Estados Unidos, em 2009, e ex-número três do ranking mundial, agradeceu o período de convívio com Prieto.

"Sou muito grato a Prieto por todos estes anos juntos. Grande técnico, grande pessoa. Desejo o melhor em sua nova etapa", disse o argentino, de 31 anos, 128 do mundo, que aproveita o período de pandemia para se recuperar de lesão.

Del Potro e Prieto trabalharam juntos desde 2017, quando o tenista ficou entre os três melhores do mundo e ganhou o torneio de Indian Wells, em 2018.

Além do título em 2009, Del Potro foi finalista do Aberto dos Estados Unidos em 2018 e soma duas medalhas olímpicas. Bronze em Londres-2012 e prata na Rio-2016. Ele coleciona 22 títulos da ATP, com 439 vitórias e 173 derrotas na carreira profissional, que teve início em 2005.