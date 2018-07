Aos 32 anos, Marcos Daniel anuncia aposentadoria

Atual número 147 do ranking, o tenista vem amargando fracos resultados em 2011 por conta das dores no ombro. Foi eliminado logo na estreia nos Challengers de Blumenau e Santos e na primeira rodada do ATP 250 de Estoril, em Portugal.

Daniel chegou a ocupar a 56.ª posição do ranking, em 2009, auge de sua carreira. Foi nesse ano que obteve seu melhor resultado em um torneio da ATP, quando alcançou as semifinais em Gstaad, na Suíça.

O tenista, que representou o Brasil nas últimas edições da Copa Davis, se destacou nos torneios da série Challenger, logo abaixo das competições organizadas pela ATP. O brasileiro faturou 14 títulos de simples e se tornou o terceiro maior vencedor nas competições deste nível.

Daniel chegou a começar o ano de 2011 na 96.ª do ranking, mas acabou caindo de produção por conta de uma série de lesões. "Minha vida nas quadras sempre foi marcada pela superação, mas desta vez não consigo mais suportar as dores e de jogar tão abaixo do meu ideal. Foram muitas contusões e quem acompanhou a minha luta sabe do meu esforço para me manter bem no ranking, sempre ali entre os 100 do mundo. Mas agora já não sou mais um menino", avaliou o gaúcho de Passo Fundo.

As dores no ombro se agravaram no início deste ano. Os médicos constataram uma fratura por estresse na clavícula, uma ruptura parcial do ligamento em três pontos distintos e uma bursite. O diagnóstico foi feito depois do Aberto da Austrália, em janeiro. Na ocasião, ele também sofria com dores no joelho, que o fez abandonar a partida contra o espanhol Rafael Nadal, líder do ranking.

Desde então, o atleta vem se submetendo a um tratamento com injeção de plasma enriquecido e fisioterapia. No entanto, o ombro vem apresentando tímida recuperação. "É praticamente impossível sacar como antes. Depois de três meses sem exercícios, a musculatura fica bem mais fraca e perde aquela memória de explosão muscular, ou seja, já não é mais a mesma e precisaria de muitas e muitas horas de treino, e outras tantas em competições, para voltar ao nível anterior e a lesão dificulta ainda mais o retorno".

Decidido a abandonar as quadras, o tenista gaúcho ainda planeja disputar dois ou três torneios neste ano. Seu principal objetivo é entrar direto na chave principal de Roland Garros. Para tanto, depende de três desistências para evitar o qualifying. Ele também pretende competir na Colômbia, onde obteve seu maior recorde na carreira, com oito títulos entre 2005 e 2010.

De olho no futuro, Daniel espera seguir trabalhando com tênis. "Estou com dois corações batendo aqui dentro. Um que sofre por estar se despedindo, mas tem outro que me dá a esperança de continuar trabalhando com o tênis. Vivi muita coisa dentro e fora das quadras e tenho certeza que posso ajudar a mostrar o caminho certo para a nova geração", projetou.