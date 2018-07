Aos 34, Haas revela que cogitou se aposentar neste ano

"Acho que nunca disso isso antes, mas achei que esse seria meu último ano", afirmou o ex-número dois do mundo, após ser derrotado por Federer por 2 sets a 0, no Ginásio do Ibirapuera. Haas esteve perto de largar o tênis em razão de uma operação no quadril. "Depois da cirurgia, em 2010, foi difícil voltar ao circuito e recuperar um bom ritmo de jogo".

Haas admite que ficou surpreso com o alto nível que conseguiu apresentar neste ano. Chegou a superar Federer na final do Torneio de Halle, na Alemanha, e ascendeu ao número 21 do ranking da ATP.

"Comecei a me sentir melhor em abril. De alguma forma, comecei a encontrar meu melhor tênis. Venci Roger, o que foi um destaques da minha carreira. É motivador jogar assim com essa idade. Nunca desisti".

O alemão, contudo, admitiu que sentiu maior cansaço do que o normal ao fim da exibição deste domingo. "A idade pesou hoje", afirmou o tenista, que garante estar motivado para a próxima temporada. "Treze é meu número da sorte. E ano que vem é o ano 2013".

Sobre a exibição em solo brasileiro, Haas disse ter ficado empolgado com a animação da torcida e revelou ter combinado com Federer usar a camisa da seleção brasileira durante a partida. "Acho que esse País é cheio de amor, todo mundo respeita essa bandeira. Sentimos-nos confortáveis em vesti-la. Combinamos antes do jogo. Nós dois amamos esse País, que tem grandes referências, como Guga, Ayrton Senna e Gisele Bündchen".

Fã de Fórmula 1, Haas revelou que acompanhava a rivalidade entre Senna e Alain Prost. Questionado sobre quem seria o melhor piloto da história, se o brasileiro ou seu compatriota Michael Schumacher, o tenista alemão exaltou Senna. "Se os dois guiassem o mesmo carro, acho que todos concordariam comigo que Senna é o melhor de todos os tempos".