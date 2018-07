Apesar de derrota, Andy Murray exalta volta ao tênis

ABU DABI - Depois de três meses afastado por conta de um problema nas costas, o britânico Andy Murray voltou a atuar nesta quinta-feira. Ele perdeu por 2 sets a 0 para o francês Jo-Wilfried Tsonga na estreia de um torneio exibição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas o resultado foi o que menos importou. Ao fim da partida, o tenista celebrou o retorno às quadras.

"O Jo (Tsonga) estava em melhor forma do que eu e ainda serviu muito bem. É sempre muito divertido jogar aqui. É uma grande preparação para a temporada, já que você atua contra os melhores do mundo", declarou o britânico, que admitiu a dificuldade com a velocidade da quadra. "A quadra aqui é muito rápida e exige uma reação rápida."

Murray estava sem jogar desde o confronto com a Croácia, pela Copa Davis, no fim de semana do dia 13 de setembro. Na sequência, ele se afastou das competições para passar por uma cirurgia para corrigir um problema crônico nas costas. Por causa do tempo de recuperação, Murray perdeu os últimos torneios do ano, incluindo o ATP Finals.

Mas não deverá ter problemas para jogar o primeiro Grand Slam de 2014, o Aberto da Austrália, logo em janeiro. Antes disso, porém, ele jogará mais uma partida em Abu Dabi, contra o suíço Stanislas Wawrinka nesta sexta-feira - o rival foi derrotado por David Ferrer nesta quinta. Depois, Murray jogará o ATP 250 de Doha, que servirá de preparação para o Aberto da Austrália.