Apesar de lesão, Nadal garante que vai jogar Masters 1000 de Miami

O espanhol Rafael Nadal garante que vai participar do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, apesar de ter sofrido uma torção no tornozelo esquerdo na última segunda-feira, durante um treinamento.

Nadal está de bye na primeira rodada e não entrará em ação até sexta-feira. O terceiro cabeça de chave do torneio vai estrear diante do vencedor do duelo entre o também espanhol Nicolas Almagro e o ucraniano Sergiy Stakhovsky. "É claro que eu vou estar na quadra na sexta-feira", disse Nadal. "A coisa é que eu não sei o quão bem preparado estarei. Espero estar pronto. Este torneio é importante para mim".

O número 3 do mundo, que chegou a quatro finais em Miami, mas nunca foi campeão, considerou inicialmente que a lesão era grave o suficiente para deixá-lo de fora do Masters 1000 de Miami. "No começo eu pensei que seria o fim do torneio", disse. "Estou confiante de que vou me encontrar pronto".

O espanhol passou mais de uma hora treinando na terça-feira, apesar do desconforto no tornozelo. Ele consultou o seu fisioterapeuta e pessoas que trabalham para a ATP, e todos concordaram que a lesão não era tão grave, e nem precisava ser analisada em radiografias ou em uma ressonância magnética. "Dói", disse Nadal. "Obviamente, isso é normal. Hoje me vi um pouco limitado, mas consegui treinar por uma hora e meia, mais do que esperava ontem, quando isso aconteceu".

O astro espanhol perdeu grande parte da segunda metade de 2014 por causa de lesões. Depois de Wimbledon, ficou fora das quadras por um problema no punho direito até o final de setembro. Ele jogou em Pequim e Xangai antes de uma apendicite acabar com a sua temporada precocemente, pois teve que realizar uma cirurgia no início de novembro.

Nadal, que conquistou o 65º título da sua carreira em fevereiro, em Buenos Aires, chega ao Masters 1000 de Miami após ser eliminado nas quartas de final em Indian Wells na semana passada.