Após 17 anos de patrocínio, Copa Davis encerra parceria com banco francês

Passando por uma forte reestruturação nesta temporada, a Copa Davis deixará de contar com o patrocínio do BNP Paribas, segundo informou o banco francês nesta sexta-feira. A instituição encerrou uma parceria de 17 anos com a Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

O fim do longo vínculo acontece ao mesmo tempo em que a tradicional competição entre países no tênis passou a ser administrada pelo grupo de investimentos Kosmos, que tem o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, como uma de suas lideranças.

"Decidimos em conjunto com a Federação Internacional de Tênis encerrar o nosso patrocínio na Copa Davis após 17 anos, num momento em que o formato da competição está mudando", declarou Bertrand Cizeau, diretor de comunicação do BNP Paribas.

As mudanças a que se refere o diretor do banco atingem principalmente o formato do torneio, que neste ano passou a ter o Grupo Mundial concentrado em apenas uma cidade, em apenas uma data da temporada. Além disso, os jogos e os confrontos ficaram mais curtos, sendo disputados em melhor de três sets, em apenas dois dias.

As alterações geraram forte repercussão e diversas críticas no mundo do tênis, alcançando jogadores, treinadores e torcedores, principalmente pela ausência de confrontos diante da torcida de uma das equipes, como acontecia até o ano passado - o apoio dos fãs locais era uma das marcas mais fortes da competição.

Nem a ITF e nem o banco revelaram quais eram as cifras envolvidas no patrocínio e nem se houve negociação para uma renovação do vínculo. Ao assumir o comando da Davis, o grupo Kosmos prometeu tornar a competição mais atrativa para fãs e canais de televisão, com o objetivo de ampliar o faturamento do evento.

Em janeiro, a ITF havia anunciado que chegara a um acordo de patrocínio com a La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol. Os detalhes do acerto não foram revelados.

Mesmo com a saída do torneio, o BNP Paribas vai manter vínculos com a ITF ao manter seus patrocínios à Fed Cup, a versão feminina da Davis, à Fed Cup Junior e à Copa Davis Junior.