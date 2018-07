Após 2 meses fora do campo, Clijsters avança de virada em Miami

MIAMI - Afastada das quadras desde a disputa do Aberto da Austrália, a belga Kim Clijsters enfrentou dificuldades, mas teve sucesso na sua partida de estreia no Torneio de Miami. Nesta quarta-feira, a ex-número 1 do mundo e atual 37ª colocada no ranking da WTA, venceu, de virada, a australiana Jarmila Gajdosova, número 45 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/0, em 1hora e 43 minutos.

Clijsters ficou dois meses afastada das quadras por conta de uma lesão no tornozelo. Longe do ritmo de jogo ideal, a belga sofreu no início da partida. A ex-número 1 do mundo, porém, foi favorecida pelo excesso de erros cometidos pela sua adversária. Gajdosova terminou a partida com quatro duplas-faltas e 31 erros não-forçados no duelo.

Em busca do seu terceiro título em Miami, Clijsters vai enfrentar na segunda rodada a alemã Julia Goerges, cabeça de chave número 14. Além da belga, a sueca Sofia Arvidsson e a checa Iveta Benesova também avançaram para a segunda rodada do Torneio de Miami nesta quarta-feira.