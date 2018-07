Após 2º título seguido, Bia Haddad sobe no ranking e se torna número 1 do Brasil

Bia Haddad é a nova número 1 do Brasil. A tenista de apenas 20 anos se tornou a melhor do País pela primeira vez na carreira na atualização do ranking da WTA nesta segunda-feira. O feito foi alcançado depois de dois títulos seguidos, sendo o último no ITF de Waco, nos Estados Unidos, no último fim de semana.

O título em Waco veio depois de vitórias contra a principal cabeça de chave, a norte-americana Samantha Crawford, nas semifinais, e a sexta favorita do torneio, Grace Min, também dos Estados Unidos, na final, por 2 sets a 1: 6/2, 3/6 e 6/1. O troféu confirmou o grande momento da brasileira, que na semana anterior já havia sido campeã no ITF de Scottsdale.

Com a pontuação obtida em Waco, Bia Haddad ganhou 76 pontos e subiu 41 colocações, chegando à 170.ª nesta segunda-feira. Foi o suficiente para que ela ultrapassasse Teliana Pereira, que segue em queda livre e agora é a 206.ª, e Paula Gonçalves, então número 1 do Brasil, que caiu para a 181.ª posição.

"Ganhei meu segundo título, agora em Waco. Estou muito feliz e queria agradecer todo mundo, minha família, quem manda força. Vocês fazem parte disso. Vamos, que agora é treinar, seguir trabalhando dia a dia, curtir um pouquinho. Este título não vem por acaso, é muito trabalho, foco, concentração. E que venham muitos por aí", celebrou a brasileira em suas redes sociais.

Com a temporada se aproximando do fim e sem a realização de torneios da WTA neste momento, o ranking desta segunda-feira não trouxe mudanças no Top 20. A liderança segue com a alemã Angelique Kerber, com 9.080 pontos, seguida pela norte-americana Serena Williams, com 7.050, e a polonesa Agnieszka Radwanska, com 5.600. A romena Simona Halep e a eslovaca Dominika Cibulkova completam as cinco primeiras.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º - Angelique Kerber (ALE), 9.080 pontos

2º - Serena Williams (EUA), 7.050

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 5.600

4º - Simona Halep (ROM), 5.228

5º - Dominika Cibulkova (ESQ), 4.875

6º - Karolina Pliskova (RCH), 4.600

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.236

8º - Madison Keys (EUA), 4.137

9º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.115

10º - Johanna Konta (GBR), 3.640

11º - Petra Kvitova (RCH), 3.485

12º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.070

13º - Victoria Azarenka (BLR), 3.061

14º - Elina Svitolina (UCR), 2.895

15º - Timea Bacsinzky (SUI), 2.347

17º - Venus Williams (EUA), 2.252

16º - Elena Vesnina (RUS), 2.240

18º - Roberta Vinci (ITA), 2.210

19º - Caroline Wozniacki (DIN), 2.185

20º - Barbosa Strycova (RCH), 2.170

170º - Bia Haddad (BRA), 324

181º - Paula Gonçalves (BRA), 307

206º - Teliana Pereira (BRA), 264