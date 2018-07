Após 321 dias sem jogar, Del Potro volta às quadras com vitória

Após longos 321 dias sem disputar uma partida pelo circuito profissional, Juan Martín del Potro voltou às quadras com vitória nesta terça-feira. O tenista argentino, campeão do US Open em 2009, venceu o ucraniano Sergiy Stakhovsky por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4), em sua estreia no Torneio de Sydney, na Austrália.

Afastado das quadras por quase um ano, Del Potro foi submetido a uma cirurgia no pulso esquerdo em março e não jogava desde o dia 24 de fevereiro, quando abandonou o confronto que travava com o indiano Somdev Devvarman no Torneio de Dubai.

Por causa do longo tempo de afastamento, Del Potro despencou para a 338ª posição do ranking mundial e nesta terça soube usar bem o seu saque como arma para despachar o atual 69º tenista do mundo em uma hora e 21 minutos de partida. Além de contabilizar sete aces, ele ganhou 90% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

No primeiro set do duelo, sem oferecer chances de quebra de saque ao seu rival, converteu um de dois break points para abrir vantagem e depois fazer 6/3. Já na segunda parcial, os dois tenistas foram eficientes no serviço e forçaram a disputa do tie-break, no qual o argentino foi um pouco melhor para fazer 7/4.

Com a vitória na estreia, Del Potro se credenciou para enfrentar na próxima fase o italiano Fabio Fognini, primeiro cabeça de chave, que estreará direto na segunda rodada deste ATP 250 que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda-feira.

Já o primeiro adversário do alemão Philipp Kohlschreiber, terceiro cabeça de chave, também foi definido nesta terça-feira. Trata-se do australiano Bernard Tomic, que na estreia arrasou o holandês Igor Sijsling com parciais de 6/1 e 6/2.

Outro tenista que assegurou vaga na segunda rodada em Sydney foi o francês Jeremy Chardy, sétimo cabeça de chave, que superou o norte-americano Sam Querrey por duplo 6/4 e terá pela frente na próxima fase Gilles Muller. O luxemburguês avançou ao bater o australiano Sam Groth por 2 sets a 1, com 3/6, 6/3, 7/6 (6/4).

O sérvio Viktor Troicki, por sua vez, desbancou o eslovaco Martin Klizan, oitavo cabeça de chave, com parciais de 6/2 e 6/3, e terá como próximo rival o espanhol Pablo Andujar, que arrasou o finlandês Jarkko Nieminen por duplo 6/2.