Após 3h49, Thiago Monteiro perde para americano e está fora de Roland Garros

Thiago Monteiro está fora do torneio de Roland Garros. Após 3h49 de jogo, o tenista número 1 do Brasil e 80 do mundo perdeu para o norte-americano Steve Johnson, 88º colocado, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7), 7/6 (7/2), 3/6 e 6/3.

Depois de ter vencido na estreia o argentino Francisco Cerundolo, Monteiro, de 27 anos, tentava repetir a terceira rodada de Paris do ano passado, sua melhor atuação em um torneio de Grand Slam. O brasileiro, que iria disputar a chave de duplas, não poderá atuar, pois seu parceiro, o australiano John Millman, desistiu do torneio.

No primeiro set, Monteiro teve seu primeiro serviço quebrado, mas conseguiu se recuperar na partida. O problema foi a fragilidade de seu saque, que voltou a ser quebrado pelo americano. Já no segundo set, o brasileiro obteve nove aces, mas mesmo assim só foi igualar a disputa no tie-break.

O terceiro set foi semelhante ao segundo. Johnson teve 5 a 2, Monteiro levou o jogo mais uma vê para o tie-break, mas, desta vez, o cearense cometeu cinco erros e propiciou ao norte-americano abrir vantagem.

No quarto set, Monteiro teve um saque quebrado e ficou atrás em 3 a 1. A partir daí, o brasileiro passou a trocar mais bolas, forçou erros do rival e venceu cinco games seguidos para levar a disputa ao quinto e decisivo set.

Os dois tenistas iniciaram com paciência a quinta parcial. Johnson quebrou o saque de Monteiro, abriu 4 a 2, mas viu o brasileiro se recuperar no serviço seguinte. Mais consistente, o americano voltou a quebrar o saque do brasileiro e fechou o jogo.

Os números mostram que a vitória poderia ter ficado também para Monteiro. A partida teve treze quebras de serviço, 7 a 6 para Johnson e 29 break-points, com 15 para o norte-americano, que somou 61 winners, contra 60 de Monteiro. Ele cometeu 55 erros contra 42 do brasileiro, que venceu 166 pontos contra 164 de seu adversário.

MEDVEDEV VENCE

O russo, número 2 do ranking mundial, sofreu apenas no primeiro set, ao perder para o norte-americano por 6 a 3. A vitória veio de virada em três sets seguidos: 6/1 6/4 e 6/3.