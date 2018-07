Após 9 anos, Nadal voltará a jogar o Torneio da Basileia

Há nove anos, Nadal foi eliminado logo na estreia na Basileia ao cair diante do alemão Rainer Schuettler. Já em 2003, quando era uma jovem promessa de 17 anos de idade, o espanhol também caiu na primeira rodada do torneio diante do seu compatriota Feliciano López.

Na época, a competição suíça era disputada sob piso de carpete, sendo que agora ela ocorre em quadras duras. O ano de 2003, por sinal, foi o único em que o ATP da Basileia ocorreu com a presença de Nadal e Federer na chave principal.

A próxima edição do torneio já tem confirmada também as presenças do próprio Federer, cinco vezes campeão na Basileia, e do argentino Juan Martín del Potro, atual detentor do título. Diante do suíço, Nadal ostenta uma vantagem de 19 vitórias e dez derrotas no retrospecto do duelo entre os dois, sendo que o último triunfo do espanhol sobre o recordista de títulos de Grand Slam ocorreu no mês passado, nas quartas de final do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.