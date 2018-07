Após abandonar em Wimbledon, Djokovic admite chance de cirurgia

Após abandonar seu jogo das quartas de final em Wimbledon, o tenista sérvio Novak Djokovic admitiu a possibilidade de se afastar do circuito por um tempo para realizar uma cirurgia no cotovelo direito. O problema físico vem atrapalhando o rendimento do ex-número 1 do mundo nos últimos meses.

"Ainda não é o momento e nem o local adequado para eu falar sobre detalhes. Mas vou falar com especialistas, como fiz no ano passado, para tentar descobrir o melhor caminho para um tratamento. Quero uma solução de longo prazo para este problema", disse Djokovic, que abandonou no segundo set contra o checo Tomas Berdych.

O sérvio revelou que, pelas avaliações médicas que já fez, não encontrou uma solução definitiva par ao problema. Mas há uma possibilidade de cirurgia. "Os especialistas que consultei não foram claros. Alguns mencionaram cirurgia, outros, diferentes opções. Nenhum deles foi claro sobre o que precisa ser feito", declarou.

Djokovic admitiu que, com ou sem cirurgia, está considerando seriamente se afastar do circuito por alguns meses. Ele não indicou quanto tempo ficaria fora dos torneios. "Acho que um tempo é algo que terei que considerar agora", afirmou o sérvio, que nunca se afastou do circuito desde que despontou entre os melhores do mundo, nos últimos dez anos.

Neste período, ele conquistou 12 títulos de Grand Slam, sendo seis troféus somente no Aberto da Austrália. Em 2016, ele "fechou" o Slam ao faturar quatro títulos em sequência, entre Wimbledon, em 2015, e Roland Garros, no ano passado. Desde então, caiu de rendimento e não faturou mais nenhum título de maior relevância.