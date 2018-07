Após adiamento pela chuva, Berdych vence, é campeão em Shenzhen e encerra jejum

Depois de amargar três vice-campeonatos no ano, em Doha, Roterdã e Montecarlo, o tenista checo encerrou um jejum de troféus que durava desde outubro de 2014, quando faturou o Torneio de Estocolmo, na Suécia.

No jogo, reiniciado nesta segunda-feira após ser interrompido quando Berdych vencia o primeiro set por 5/2, o atual quinto colocado do ranking mundial confirmou todos os seus saques com facilidade e fechou a parcial em 6/3 ao converter um de cinco break points cedidos pelo espanhol.

Já no segundo set o equilíbrio foi maior e cada tenista obteve uma quebra de serviço, forçando a disputa do tie-break, no qual o checo garantiu a vitória com um apertado 9/7. Foi a quarta vitória de Berdych em sete confrontos com o atual 26º colocado do ranking da ATP.

O título obtido em Shenzhen também fez o checo somar 250 pontos e ficar mais próximo de assegurar sua classificação ao ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, entre 15 e 22 de novembro, em Londres. Ele disputou de forma seguida as últimas cinco edições da competição.