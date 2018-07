Marcelo Melo estreia com vitória nas duplas em Nottingham

Inicialmente programados para estrear no Torneio de Nottingham, Marcelo Melo e Ivan Dodig enfim abriram campanha no ATP 250 inglês nesta quarta-feira. Cabeças de chave número 1 da competição realizada em quadras de grama que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima semana, em Londres, o brasileiro e croata confirmaram favoritismo ao vencerem com facilidade o britânico Jonathan Marray e o canadense Adil Shamasdin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 49 minutos.

Por causa da chuva que atrasou a programação de jogos em Nottingham, Melo e Dodig também não tiveram como estrear na última terça, para quando o duelo havia sido remarcado. Mas agora eles finalmente puderam jogar e começaram a ganhar embalado visando Wimbledon.

Com o triunfo na primeira rodada, o brasileiro e o croata avançaram às quartas de final, fase na qual terão pela frente o sueco Robert Lindstedt e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi, que na estreia derrotaram o austríaco Julian Knowle e o polonês Marcin Matkowski por 6/3 e 7/5.

No duelo desta quarta, Melo e Dodig liquidaram Marray e Shamasdin de forma rápida ao confirmarem todos os seus saques sem oferecer chances de quebra e ainda converterem quatro de oito break points cedidos pelos adversários.

Ex-líder do ranking de duplas, Melo ocupa hoje apenas o oitavo lugar, sendo que forma com Dodig a parceria que está em 11º lugar no ranking da temporada. Desta forma, eles sabem que precisam chegar confiantes a Wimbledon depois de terem caído na semifinal de Roland Garros, último Grand Slam disputado nesta temporada antes deste próximo grande evento em Londres. Sem títulos ainda em 2016, a dupla teve este resultado em Paris como seu feito mais expressivo no ano até aqui.

SIMPLES

Três jogos da chave de simples de Nottingham já foram encerrados nesta quarta-feira. Em um deles, o cipriota Marcos Baghdatis se garantiu nas quartas de final ao vencer o norte-americano Sam Querrey, quinto pré-classificado, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 7/6 (10/8) e 6/4.

Nono cabeça de chave, Baghtdatis assim se credenciou para encarar na próxima fase o vencedor da partida entre o uruguaio Pablo Cuevas, segundo favorito, e o britânico Daniel Evans, também programada para acabar nesta quarta.

Outro que já se garantiu nas quartas de final neste dia de duelos foi o italiano Andreas Seppi, sétimo cabeça de chave, que passou pelo francês Adrian Mannarino por 6/2 e 6/3. O seu próximo rival será o israelense Dudi Sela, que em outra partida já finalizada nesta quarta superou o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 1, com 6/3, 2/6 e 6/4.