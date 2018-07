Após ataques em Paris, segurança do ATP Finals é reforçada

A edição de 2015 do ATP Finals foi iniciada neste domingo, em Londres, com sua segurança reforçada na O2 Arena. Por meio de uma comunicado, a Associação dos Tenistas Profissionais expressou as "mais profundas condolências aos afetados pelos trágicos acontecimentos em Paris", que foi vítima de ataques terroristas que mataram mais de 120 pessoas na última sexta-feira, e informou que tomou medidas preventivas para assegurar a integridade de todos os espectadores.

Embora tenha ressaltado que os preparativos para o torneio que reúne os oito melhores tenistas e oito melhores duplas da temporada "seguem normalmente", a ATP avisou que a "segurança do local será monitorada o tempo todo para assegurar a proteção de todos nossos visitantes".

Consciente de que a O2 Arena é um potencial alvo para os terroristas, os organizadores também informaram que não será permitida a entrada de pessoas com comidas ou bebidas e que todas mochilas ou bolsas serão revistados.

"Nenhuma bolsa maior que uma maleta de laptop ou uma bolsa de mão serão permitidas na O2 durante o torneio. Por favor, conceda um tempo extra para a revista de segurança", avisou a ATP no comunicado.

O ATP Finals começa neste domingo com a disputa de dois jogos de simples e outros dois de duplas. O sérvio Novak Djokovic fará contra o japonês Kei Nishikori, a partir das 12 horas (de Brasília), o primeiro duelo de um dos grupos da disputa de simples. Em seguida, às 18 horas, o suíço Roger Federer encara o checo Tomas Berdych.