Após batalha, Bellucci cai na estreia em Montecarlo

O brasileiro Thomaz Bellucci foi eliminado nesta segunda-feira logo em sua estreia no Masters 1.000 de Montecarlo. O tenista acabou sucumbindo diante do alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3, 7/6 (7/3), em uma longa batalha que durou duas horas e 23 minutos.

A derrota de virada foi amarga para Bellucci, já que o brasileiro já havia caído diante de Kohlschreiber no início deste ano, na estreia do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, quando perdeu por 2 sets a 0.

Kohlschreiber, 33.º colocado do ranking mundial, desta vez superou Bellucci, o 31.º, no saibro, piso predileto do brasileiro, que se vencesse enfrentaria Andy Murray, quarto colocado do ranking mundial. Com isso, o britânico irá encarar o tenista alemão na segunda rodada.

No confronto desta segunda-feira, Bellucci iniciou bem e fechou o primeiro set em apenas 36 minutos, depois de aproveitar as duas chances que teve para quebrar o saque do rival.

No segundo set, porém, o brasileiro caiu muito de rendimento e foi superado no seu serviço pela primeira vez no terceiro game. Em seguida, amargou mais duas quebras que foram decisivas para Kohlschreiber fechar a parcial em 6/3.

No set derradeiro, os dois tenistas passaram a abusar dos erros e tiveram os seus saques quebrados nos seis primeiros games. Bellucci chegou a salvar um match point no seu serviço no décimo game, mas não teve forças para segurar o adversário no tie-break, no qual perdeu por 7/3.

Também nesta segunda-feira, o argentino David Nalbandian estreou com vitória em Montecarlo. Ele bateu o alemão Andreas Beck com facilidade, por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/1. Agora, por uma vaga nas quartas de final, Nalbandian irá enfrentar o russo Mikhail Youzhny, sétimo cabeça de chave, que folgará na primeira rodada da competição.

O checo Tomas Berdych, décimo cabeça de chave, também avançou à segunda rodada sem problemas nesta segunda-feira. Ele bateu o espanhol Feliciano Lopez, também com parciais de 6/3 e 6/1, e terá pela frente agora o francês Richard Gasquet, que superou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 1, com 6/2, 4/6 e 6/2.

Já o espanhol Nicolas Almagro sofreu para bater o alemão Simon Greul na estreia, por 2 sets a 1, também de virada, e será o adversário do francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto cabeça de chave, por uma vaga nas quartas de final.