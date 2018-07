Após bater Federer, Roddick dá vexame e é eliminado

Depois de um primeiro set equilibrado, o norte-americano mostrou claramente não ter forças para jogar a segunda parcial. Conquistou apenas 50% dos pontos em primeiro serviço e conseguiu apenas 12 pontos em todo o set, contra 25, mais que o dobro, do seu rival.

Monaco, o 21.º do ranking mundial, será o único atleta fora do top 10 a jogar as quartas de final em Miami. Ele terá como próximo adversário o norte-americano Mardy Fish, o oitavo cabeça de chave. O histórico de confronto entre eles aponta duas vitórias para cada lado, com Fish vencendo os dois últimos duelos, ambos no ano passado.

Também nesta terça-feira, o britânico Andy Murray passou sem grandes dificuldades pelo francês Gilles Simon. Em 1h46, o número 4 do mundo venceu por 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4) e se garantiu nas quartas de final em Miami. Na próxima fase ele vai enfrentar o sérvio Janko Tipsarevic.

Outro francês teve melhor sorte que Simon. Jo-Wilfried Tsonga, sexto do mundo, confirmou o favoritismo, venceu o alemão Florian Mayer por 2 a 0 (6/3 e 6/2), em apenas 53 minutos, e se classificou para enfrentar Rafael Nadal, espanhol que ele bateu no ATP Finals do ano passado.