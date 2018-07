Thiago Monteiro não dá sorte e abre contra Almagro o Brasil Open

A chave principal do Brasil Open foi definida em sorteio neste sábado. O torneio de nível ATP 250 que começa nesta segunda-feira, no Clube Pinheiros, em São Paulo, terá já na primeira rodada o duelo entre o jovem brasileiro Thiago Monteiro contra o tricampeão espanhol Nicolas Almagro, cabeça de chave número 8.

O tenista cearense vem de vitória diante de um Top 10 do mundo, o francês Jo-Wilfried Tsonga (nono do ranking), no Rio Open, e terá pela frente mais uma vez um dos principais favoritos como seu primeiro adversário na chave principal.

Em sua quinta participação no torneio, o gaúcho Guilherme Clezar, 173.º do mundo, terá como adversário pela terceira semana seguida o espanhol Daniel Gimeno-Traver, 118.º colocado. Eles se enfrentaram em Buenos Aires, com vitória do brasileiro, e no Rio, onde o europeu levou a melhor.

"Vamos para o tira-teima aqui. É um jogador experiente, joga bem no saibro. Agora no Rio fez uma boa semana, perdeu nas quartas, então deve estar vindo com um pouco mais de confiança do que quando jogou comigo na semana passada, mas o jogo está em aberto. Os dois têm chances de sair com a vitória", analisou Clezar.

Principal brasileiro no ranking, Thomaz Bellucci, 32.º do mundo, é o cabeça de chave 2 e só entrará em quadra na segunda rodada. Ele terá como adversário de estreia o vencedor da partida entre o japonês Taro Daniel, 94.º, e o argentino Guido Pella, 71.º.

Cabeça de chave número 1, o francês Benoit Paire, 22.º, pode ter como primeiro adversário o atual vice-campeão do torneio, o italiano Luca Vanni, 146.º, que enfrenta na rodada inicial o sérvio Dusan Lajovic, 77.º colocado do ranking mundial.

Campeão do Brasil Open em 2015, o uruguaio Pablo Cuevas é o cabeça de chave 3 e terá como adversário de estreia o vencedor entre o francês Paul-Henri Mathieu e um jogador vindo do qualifying. Cabeça de chave 4 e campeão de 2014, o argentino Federico Delbonis enfrentará o vencedor entre seus compatriotas Horacio Zeballos e Diego Schwartzman.