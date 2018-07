Após Bellucci, Feijão também é eliminado em Gstaad

GSTAAD - Poucas horas depois de Thomas Bellucci ser eliminado na estreia do Torneio de Gstaad, o brasileiro João Souza, o Feijão, também foi derrotado na primeira rodada do ATP 250 suíço, nesta terça-feira. Ele caiu diante do holandês Robin Haase por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7), fato que deixou o Brasil sem mais nenhum representante na competição.

Atual campeão em Gstaad, Bellucci foi superado pelo argentino Federico Delbonis por 7/5 e 7/6 (7/2), dando continuidade ao momento ruim que vive em sua carreira. Já Feijão amargou nesta terça a sua segunda derrota em dois jogos diante de Haase, atual 57.º colocado da ATP, que antes havia batido o brasileiro no Torneio de Kitzbuhel de 2011, onde perdeu por 2 sets a 1.

Com a nova vitória sobre o brasileiro, hoje o 122.º tenista do mundo, Haase se credenciou para enfrentar na segunda rodada o sérvio Janko Tipsarevic, terceiro cabeça de chave, que já estreará na próxima fase.

No duelo desta terça, Haase aproveitou a única chance que teve de quebrar o saque de Feijão no primeiro set, enquanto o brasileiro não converteu nenhum dos cinco break points cedidos pelo adversário nesta parcial inicial. Assim, o holandês fez 6/4 e abriu vantagem.

Já no segundo set os dois tenistas confirmaram todos os seus serviços sem ameaças de quebra, o que levou a disputa ao tie-break, no qual Haase foi um pouco melhor e liquidou o confronto ao fazer 9/7.

RIVAL DE FEDERER - Em outro jogo disputado nesta terça-feira em Gstaad, o alemão Daniel Brands se garantiu como rival de estreia do suíço Roger Federer, primeiro cabeça de chave, na segunda rodada. Ele avançou ao bater o também suíço Marco Chiudinelli por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2.

Desta forma, Federer irá estrear contra o mesmo rival que derrotou na semana passada na primeira rodada do Torneio de Hamburgo, onde bateu Brands por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/3 e 6/2, também em piso de saibro como o de Gstaad.

Eliminados da chave de simples, Bellucci e Feijão também haviam caído na primeira rodada de duplas em Gstaad, atuando juntos. Na última segunda, eles foram superados pelos argentinos Juan Monaco e Lucas Arnold por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/4.