Após boa estreia, Murray perde na 2ª rodada no Torneio de Brisbane

Após fazer boa estreia na chave do Torneio de Brisbane, o escocês Andy Murray foi eliminado da competição australiana, de nível ATP 250, nesta quarta-feira. O ex-líder do ranking, atual 240º, foi superado pelo jovem russo Daniil Medvedev pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1h21min.

Murray, de 31 anos, não resistiu ao bom serviço do rival russo, de 22. Medvedev disparou 16 aces na quadra dura de Brisbane e dificultou as devoluções do tenista mais experiente, responsável por seis aces. Medvedev faturou quatro quebras de serviço, contra apenas uma de Murray.

Na estreia, o tenista britânico havia derrotado o australiano James Duckworth em sets diretos. Mas, na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, o dono de três títulos de Grand Slam parou na juventude de Medvedev.

Depois de fazer uma temporada brilhante em 2016, Murray ainda sofre para se recompor no circuito. Em 2017, abandonou a temporada no meio do ano em razão de um problema no quadril. E, no ano passado, não conseguiu manter a regularidade, após a recuperação. Disputou apenas seis torneios.

Nas quartas de final, Medvedev (4º cabeça de chave) vai enfrentar o canadense Milos Raonic (5º), que venceu nesta quarta o qualifier sérvio Miomir Kecmanovic por 6/3 e 7/6 (7/2). O vencedor deste confronto vai enfrentar na semifinal o vitorioso do duelo entre o australiano Alex De Minaur e quem levar a melhor entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o japonês Taro Daniel.

O tenista asiático entrou na chave nesta quarta como "lucky loser" após a desistência de Rafael Nadal. O espanhol, principal favorito ao título, desistiu da competição por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Ainda nesta quarta, o japonês Kei Nishikori superou o norte-americano Denis Kudla por 7/5 e 6/2. Segundo cabeça de chave em Brisbane, o tenista do Japão vai duelar na sequência com o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz do australiano John Millman por 6/3 e 6/4.

Também avançaram o japonês Yasutaka Uchiyama e o francês Jeremy Chardy, que se enfrentarão nas quartas de final. O primeiro bateu o britânico Kyle Edmund por 7/6 (8/6) e 6/4, enquanto Chardy superou o australiano Nick Kyrgios por 6/7 (5/7), 6/2 e 6/3.