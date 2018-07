Após cair em semifinal, Thomaz Bellucci continua em 37.º no ranking da ATP

SÃO PAULO - Depois de ser eliminado na semifinal do ATP Challenger Finals no último sábado, quando caiu diante do israelense Dudi Sela em São Paulo, o brasileiro Thomaz Bellucci acabou empacando no ranking da ATP, na qual se manteve nesta segunda-feira na 37.ª posição, mesmo posto que ocupava na semana passada.

Em meio a um final de temporada decepcionante, o tenista número 1 do Brasil há tempos não consegue evoluir no ranking e se vê em situação complicada antes do início do próximo ano, quando terá de obter bons resultados para conseguir chegar como cabeça de chave no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2012.

Ricardo Mello, por sua vez, caiu uma posição nesta segunda e figura no 86.º lugar como tenista número 2 do País. Já no top 200, João Souza, o Feijão, caiu três colocações depois de ter sido eliminado nas quartas de final do Challenger de Montevidéu na semana passada. Com isso, passou a ocupar a 104.ª posição.

Rogério Dutra Silva, por sua vez, perdeu duas colocações nesta segunda e ficou no 124.º posto da ATP, enquanto o seu compatriota Júlio Silva subiu uma posição e se está agora em 150.º no geral.

A liderança do ranking segue tranquila nas mãos do sérvio Novak Djokovic, com 13.475 pontos, enquanto o espanhol Rafael Nadal continua em segundo lugar, com 9.375. A listagem da ATP não trouxe nenhuma alteração de posições nesta segunda entre os 20 mais bem colocados.

Ranking da ATP, 21/11:

1.º Novak Djokovic (SER), 13.475 pontos

2.º Rafael Nadal (ESP), 9.375

3.º Andy Murray (GBR), 7.380

4.º Roger Federer (SUI) 6.670

5.º David Ferrer (ESP), 4.480

6.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.535

7.º Tomas Berdych (RCH), 3.300

8.º Mardy Fish (EUA), 2.965

9.º Janko Tipsarevic (SER), 2.395

10.º Nicolas Almagro (ESP), 2.380

11.º Juan Martín Del Potro (ARG), 2.315

12.º Gilles Simon (FRA), 2.165

13.º Robin Soderling (SUE), 2.120

14.º Andy Roddick (EUA), 1.940

15.º Gael Monfils (FRA), 1.935

16.º Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.925

17.º Stanislas Wawrinka (SUI), 1.820

18.º John Isner (EUA), 1.800

19.º Richard Gasquet (FRA), 1.765

20.º Feliciano Lopez (ESP), 1.755

--------------------------------------

37.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.060

86.º Ricardo Mello (BRA), 630

104.º João Souza (BRA), 556

150.º Júlio Silva (BRA), 354