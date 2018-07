Após cair em Stuttgart, Federer abre luta por 9ª taça com vitória

Derrotado pelo talentoso austríaco Dominic Thiem na semifinal do Torneio de Stuttgart, no último sábado, na Alemanha, Roger Federer seguiu no mesmo país nesta semana e estreou com vitória sobre o azarão alemão Jan-Lennard Struff em sua estreia no ATP 500 de Halle, nesta quarta-feira.

O suíço venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), e avançou às oitavas de final da competição realizada em quadras de grama e que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 27, em Londres.

Cabeça de chave número 1 em Halle e atual terceiro colocado do ranking mundial, Federer enfrentou Struff, o 88º da ATP, pela primeira vez no circuito profissional. E não teve moleza para confirmar favoritismo no torneio em que reinou ao conquistar oito títulos, em 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014 e 2015.

Embora tenha confirmado todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra ao adversário, o recordista de taças de Grand Slam conseguiu converter apenas um de quatro break points em toda partida e precisou jogar um tie-break para vencer o segundo set. Dono de 11 aces no confronto, o suíço fez valer com autoridade a sua grande categoria na grama ao ganhar 33 dos 35 pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.

Com a vitória na estreia, Federer se credenciou para enfrentar na próxima fase o tunisiano Malek Jaziri, atual 64º colocado da ATP, que na última terça-feira estreou vencendo o lituano Ricardas Berankis com parciais de 7/5 e 6/4.

Já o japonês Kei Nishikori, segundo cabeça de chave em Halle e atual sexto colocado do ranking mundial, sequer pôde entrar em quadra nesta quarta e acabou perdendo por W.O. para o alemão Florian Mayer. O tenista asiático desistiu da partida válida pelas oitavas de final por causa de uma lesão nas costelas.

Assim, Mayer, apenas o 192º tenista do mundo, avançou sem precisar jogar e chegará descansado nas quartas de final para enfrentar o italiano Andreas Seppi, que em outro jogo do dia arrasou o japonês Yoshihito Sugita por 6/3 e 6/0.

Outro que contou com desistência de um adversário para ir às quartas de final em Halle foi a promessa alemã Alexander Zverev, que aos 19 anos de idade já ocupa a 38ª posição do ranking mundial. Após ganhar o primeiro set por 7/5, ele vencia o segundo set por 3/0 quando o seu compatriota abandonou o confronto por lesão. Assim, ele irá encarar na próxima o ganhador da partida entre o cipriota Marcos Baghdatis, algoz do checo Tomas Berdych na estreia, e o alemão Dustin Brown, programada para acabar nesta quarta também.

Já em partida atrasada que estava programada para terça, mas só foi finalizada nesta quarta por causa da chuva no dia anterior, o alemão Philipp Kohlschreiber derrotou o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/4), e foi às oitavas de final. O mesmo ocorreu com o russo Teymuraz Gabashvili, que em outra partida atrasada da primeira rodada despachou o italiano Paolo Lorenzi com parciais de 6/1 e 6/4.