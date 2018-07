Após cair na estreia em simples, Feijão é eliminado nas duplas de Wimbledon

Andre Begemann e o austríaco Julian Knowle, que venceram por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/6 (7/3), 3/6 e 7/5.

Na última segunda, na estreia da chave de simples, o atual tenista número 2 do País havia sido batido pelo colombiano Santiago Giraldo por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2. Feijão e Thomaz Bellucci foram os únicos representantes do Brasil na chave principal de simples desta edição do Grand Slam realizado em Londres.

Horas mais cedo, Bellucci foi eliminado também em sua estreia na chave de simples. Ele caiu diante do espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 0.

Em outro duelo encerrado no final da programação de simples do dia em Wimbledon, o checo Tomas Berdych, sexto cabeça de chave, confirmou o seu favoritismo ao vencer o francês Jeremy Chardy por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (8/10), 7/6 (7/3) e

7/6 (7/5).

Assim, Berdych, vice-campeão em 2010 na capital inglesa, se credenciou para encarar na próxima fase outro tenista francês. Trata-se de Nicolas Mahut, que na estreia derrotou o sérvio Filip Krajinovic por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/4, 3/6 e 7/5.

Outro cabeça de chave que estreou com vitória nesta terça foi o francês Gilles Simon, 12º pré-classificado, que superou o espanhol Nicolas Almagro por 6/4, 6/4 e 7/5.

Em outras partidas encerradas no final do dia em Londres, o holandês Robin Haase, o colombiano Alejandro Falla, o italiano Fabio Fognini, o esloveno Blaz Kavcic, o croata Borna Coric, o canadense Vasek Pospisil e o checo Lukas Rosol também estrearam com vitórias.

FEMININO - Também na reta derradeira de confrontos desta terça em Londres, quatro tenistas cabeças de chave confirmaram favoritismo na abertura de suas campanhas. A principal delas foi Caroline Wozniacki, quinta pré-classificada, que bateu a chinesa Saisai Zheng por 7/5 e 6/0.

A russa Ekaterina Makarova, por sua vez, fez valer a sua condição de oitava na lista de favoritas ao passar pela norte-americana Sachia Vickery por 6/2 e 6/4.

Respectivas 15ª e 18ª pré-classificadas, a suíça Timea Bacsinszky e a alemã Sabine Lisicki derrotaram a alemã Julia Goerges (6/2 e 7/5) e a australiana Jarmila Gajdosova (7/5 e 6/4), respectivamente, na primeira rodada.