Após chutar placa e ferir juiz, Nalbadian é destaque na imprensa internacional

SÃO PAULO - Um episódio polêmico envolvendo o tenista David Nalbadian é amplamente discutido na imprensa internacional. O argentino foi desclassificado na final do Torneio de Queen''s por ferir um juiz após chutar uma placa durante a partida, neste domingo, 17, em Londres.

O The Telegraph e o The Guardian, da Inglaterra, destacam nesta manhã que o tenista está sendo investigado e pode ser acusado criminalmente por agressão pela polícia londrina, além de ser multado e perder o direito do prêmio por sua colocação no campeonato.

O espanhol Marca tem como mais vista no site uma galeria de fotos sobre o incidente, intitulada 'la locura de Nalbadian'. O blogueiro Antonio Arenas comenta que a partida seria uma forma de o argentino se redimir das lesões que sofreu nos últimos anos, mas que acabou se convertendo 'na queda de sua coroa'.

No New York Times,o destaque foi para o custo da atitude de Nalbadian, que perdeu a chance do título enquanto ganhava a partida. O jornal relata ainda que o tenista foi vaiado pela torcida quando tentou justificar seu comportamento, declarando-se tenso por causa do jogo decisivo.

Nalbadian publicou um comunicado em seu site oficial lamentando o incidente e pedindo desculpas aos organizadores do torneio, ao público e a sua legião de fãs na Argentina.