Após chuva, Federer bate colombiano em Roland Garros

Após duas interrupções por causa da chuva, o suíço Roger Federer conseguiu confirmar sua vitória sobre o colombiano Alejandro Falla, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4), 6/2 e 6/4, e garantiu vaga na terceira rodada de Roland Garros.

O próximo adversário do número 1 do mundo vai sair do confronto entre o belga Olivier Rochus e o alemão Julian Reister, que se enfrentam ainda nesta quarta.

Atual campeão, Federer faturou mais uma vitória tranquila nesta quarta. O suíço só teve dificuldade no set inicial, quando Falla manteve o equilíbrio e chegou a quebrar o saque do número 1. Federer, porém, devolveu a quebra logo na sequência e foi soberano no tie break.

O suíço manteve o ritmo no início do segundo set e se impôs no serviço do colombiano. Contudo, a partida precisou ser interrompida por 15 minutos, em função da chuva. Federer continuou melhor na retomada do jogo e fechou a segunda parcial com tranquilidade.

Mas a chuva voltou a prejudicar a rodada no intervalo e interrompeu novamente o duelo. Os tenistas só voltaram à quadra 50 minutos depois. Falla chegou a esboçar uma reação no terceiro set, mas Federer mostrou rapidez na definição dos pontos e confirmou a vitória em quase duas horas de confronto.

Mais cedo, o argentino Leonardo Mayer faturou uma grande virada sobre o francês Julien Benneteau, por 3 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3, 6/4 e 6/4. Mayer terá pela frente na terceira rodada o croata Marin Cilic, cabeça de chave número dez.