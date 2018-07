Após chuva, Ferrer vence e vai à final em Hertogenbosch

Na disputa pelo seu segundo título na grama holandesa (venceu em 2008), Ferrer terá pela frente o alemão Philipp Petzschner, que eliminou o belga Xavier Malisse por duplo 7/5. Será o primeiro confronto entre o espanhol e o alemão no circuito profissional.

Ferrer avançou à decisão depois de sofrer com o mau tempo em Hertogenbosch. A chuva paralisou a partida por várias vezes. A última interrupção durou cerca de 50 minutos, no início do terceiro set.

O espanhol, que vinha sofrendo com o potente saque do rival, aproveitou a retomada para se impor no jogo e abrir 5/0 no placar, antes de fechar em 6/1, em 1h44min de partida, sem incluir as interrupções.