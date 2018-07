Após chuva, Kerber retoma jogo e confirma vaga nas quartas em Hong Kong

Após ter seu jogo interrompido pela chuva na quarta-feira, a alemã Angelique Kerber precisou de apenas cinco games nesta quinta para confirmar sua vitória sobre a norte-americana Louisa Chirico, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/2, em Hong Kong. Com o triunfo, a número 1 do mundo avançou às quartas de final da competição chinesa.

Na quarta, a partida da líder do ranking havia sido paralisada quando ela vencia por 6/2, 3/6 e 2/1. Na retomada do duelo, Kerber cedeu apenas um game e venceu outros quatro para sacramentar a vitória no terceiro set.

Nas quartas de final, a tenista da Alemanha vai ter pela frente a australiana Daria Gavrilova. Assim como aconteceu com Kerber, a oitava cabeça de chave teve seu jogo interrompido pelo mau tempo na quarta. Ela liderava o placar por 6/2 e 1/0. Nesta quinta, ela finalizou o jogo com parciais de 6/2 e 7/5.

Reagindo na temporada, a dinamarquesa Caroline Wozniacki também avançou às quartas em Hong Kong. Uma vitória sobre a britânica Heather Watson por duplo 6/3 assegurou a quinta cabeça de chave na próxima fase do torneio chinês. Sua próxima adversária será a chinesa Wang Qiang, que se classificou com facilidade em razão da desistência de Johanna Konta.

Terceira cabeça de chave, a tenista britânica nem entrou em quadra por causa de dores abdominais. O problema físico pode atrapalhar seus planos de disputar o Masters da WTA, que vai reunir as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura. Atualmente Konta é a oitava melhor do ano, podendo ser superada por rivais ao fim dos torneios disputados nesta semana.

A decepção do dia ficou por conta da queda da norte-americana Venus Williams. A veterana, ex-número 1 do mundo e segunda cabeça de chave em Hong Kong, se despediu da competição ao ser superada pela francesa Alize Cornet por 6/2, 3/6 e 6/2. Nas quartas de final, Cornet terá pela frente outra ex-líder do ranking, a sérvia Jelena Jankovic.

Outro confronto das quartas de final em Hong Kong vai reunir a norte-americana Bethanie Mattek-Sands e a francesa Kristina Mladenovic. Mattek-Sands eliminou a francesa Caroline Garcia, sexta cabeça de chave, por 4/6, 6/2 e 6/4. Já Mladenovic despachou a japonesa Nao Hibino por 7/6 (7/5) e 6/2.