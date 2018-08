Após chuva, Simona Halep confirma virada na estreia em Cincinnati

A tenista romena Simona Halep só precisou jogar dois games nesta quinta-feira para confirmar a virada sobre a australiana Ajla Tomljanovic, em sua estreia no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Ao vencer os dois games, a número 1 do mundo fechou o terceiro set, que havia sido interrompido pela chuva na quarta.

Antes do mau tempo, na noite passada, Halep liderava o placar por 4/6, 6/3 e 4/3. A virada foi decretada nesta quinta num raro momento de trégua da chuva nesta tarde. A romena, então, venceu dois games seguidos e confirmou a vitória, após 2h10min de confronto.

Apesar do embalo conquistado pelo título em Montreal, na semana passada, Halep começou mal em Cincinnati. Hesitante, perdeu o saque por duas vezes no set inicial. E, mesmo obtendo uma quebra, não evitou a vitória da rival, atual 58ª do mundo, na primeira parcial da partida.

No segundo set, Halep passou a "calibrar" o seu saque. Reduziu os erros e, apesar das três duplas faltas, sofreu apenas uma quebra e impôs três à adversária, garantindo o set e empatando a partida.

Mesmo com o empate, a líder do ranking seguia oscilando. Tanto que voltou a sofrer duas quebras no início do terceiro set. Porém, obteve duas antes da paralisação do jogo em razão do mau tempo. Nesta quinta, ela manteve seu serviço e obteve nova quebra para fechar o jogo.

O triunfo levou a líder do ranking às oitavas de final. Sua próxima adversária será outra tenista da Austrália, Ashleigh Barty, 16ª do ranking da WTA.