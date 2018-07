Após chuva, Thiem e Mahut conquistam títulos em Stuttgart e na Holanda

Com uma virada, Thiem, o número sete do mundo, conquistou o seu quarto título no circuito da ATP em 2016 ao superar o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/7 (2/7), 6/4 e 6/4, na decisão em Stuttgart.

A final do torneio alemão foi interrompida quando Kohlschreiber liderava o tie-break do primeiro set por 3/2. O alemão venceu a parcial, mas Thiem converteu break points no começo dos dois sets seguintes, encaminhando a sua vitória.

Thiem liderava o terceiro ser por 3/1 quando precisou salvar um break point de Kohlschreiber logo após cometer uma dupla-falta. No décimo game, o austríaco fez a sua sexta dupla-falta na partida e salvou mais dois break points do alemão antes de fechar a partida. No total, ele salvou cinco break points no confronto e não perdeu o seu saque durante o confronto.

O título do Torneio de Stuttgart foi o sétimo da carreira de Thiem, sendo o primeiro em quadras de grama. E a conquista manteve a sua boa fase, que incluía uma campanha de destaque em Roland Garros, onde só parou nas semifinais.

MAHUT VENCE MAIS UMA - Já Nicolas Mahut, o número 61 do mundo, conquistou o seu terceiro título do Torneio de Hertogenbosch ao superar o luxemburguês Gilles Muller, o 41º colocado no ranking, por duplo 6/4.

O francês venceu o primeiro set da decisão no último domingo, quando a chuva forçou o adiamento da continuidade do confronto para esta segunda. Mahut, então, conseguiu uma quebra de serviço no segundo game e bateu Muller por 6/4, assegurando a conquista.

Assim, Mahut faturou o seu terceiro título do torneio holandês - as outras conquistas foram em 2013 e 2015. O outro título do francês no circuito da ATP também foi na grama, em Newport, há três anos.