Após cirurgia, Jo-Wilfried Tsonga desiste de disputar Roland Garros

O tenista Jo-Wilfried Tsonga será uma das principais baixas da França na edição deste ano de Roland Garros. Acostumado a ser uma das esperanças da casa no Grand Slam francês nos últimos anos, Tsonga não vai se recuperar a tempo de uma lesão no joelho esquerdo.

+ Djokovic vence fácil ucraniano na estreia no Masters 1000 de Roma

O ex-número cinco do mundo foi submetido a operação no local em abril e apostava numa recuperação rápida para poder competir em Paris. No entanto, precisará de mais tempo para se reabilitar completamente.

Como consequência, ele não vai poder competir também no Torneio de Lyon, na próxima semana, também em solo francês. "Obviamente estou muito decepcionado. Mas ainda quero ir até Lyon como embaixador da competição e para Roland Garros como espectador", declarou o atual 37º do mundo, atual campeão em Lyon.

O tenista de 33 anos não entrava em quadra desde que caiu nas semifinais do Torneio de Montpellier, na França, em fevereiro. Neste ano, a chave principal de Roland Garros terá início no dia 27 de maio.