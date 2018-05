Após cirurgia nas costas, Bia Haddad inicia reabilitação

Cinco dias após ser submetida a uma cirurgia nas costas, a tenista Beatriz Haddad Maia iniciou nesta terça-feira o processo de reabilitação. A número 1 do Brasil diz estar se sentindo bem, com boa recuperação após a operação, ao começar as sessões de fisioterapia.

"Estou me sentindo muito bem! Estamos iniciando a fisioterapia hoje e não vejo a hora de voltar a jogar, mas sei que tenho que respeitar os limites do meu corpo e da minha saúde", afirmou Bia, que recebeu alta no mesmo dia da cirurgia.

A atleta foi operada para curar uma hérnia de disco lombar. "A Bia passou por uma cirurgia endoscópica para retirada da hérnia e descompressão da raiz. A cirurgia foi um sucesso e, a partir de hoje [terça], ela começa um programa de reabilitação", explicou o ortopedista Guilherme Meyer, responsável pela cirurgia.

Nestes primeiros dias de recuperação, a equipe médica de Bia vai dar atenção a procedimentos para proteger a coluna da tenista. "Nesse início, a ideia é proteger a coluna da Bia, fazendo uma base para que ela consiga uma boa cicatrização e dando fundamentos para as próximas fases que vão exigir mais da musculatura, articulações, coordenação motora. O objetivo é irmos gradativamente retomando função e preparando o corpo dela para os gestos esportivos do tênis", disse o fisiatra Ricardo Diaz Savoldelli.

A expectativa é de que Bia fique afastada do circuito por até três meses. Assim, seu retorno é esperado para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, no fim de agosto.

Com poucos torneios nos últimos meses e com a ausência em Roland Garros e Wimbledon, Bia vai sofrer uma dura queda no ranking da WTA. Atualmente na 93ª posição, a tenista vai deixar o Top 100 ao fim da competição em Paris e deve se afastar da lista das 100 melhores do mundo nas semanas seguintes.