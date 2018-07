Após cirurgia nos pés, Serena Williams quer jogar Torneio de Brisbane

BRISBANE - Embora tenha sido submetida a uma cirurgia nos dedões dos seus pés, que acabou cancelando a sua participação de um jogo de exibição contra a bielo-russa Victoria Azarenka, no próximo dia 29, na Tailândia, a norte-americana Serena Williams pretende estar em quadra no Torneio de Brisbane, na Austrália, agendado para ocorrer entre 30 de dezembro e 5 de janeiro.

O desejo da atual tenista número 3 do mundo de participar da competição foi confirmado pelos organizados do evento australiano nesta quinta-feira. Diretor do Torneio de Brisbane, Cameron Pearson disse que representantes da norte-americana comunicaram que ela estará "em forma e pronta" para atuar.

Eleita a jogadora do ano pela WTA, Serena espera poder usar a competição como preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2013, que acontecerá entre 14 e 27 de janeiro. Cinco vezes campeã do importante torneio realizado em Melbourne, ela operou os dedões dos pés porque ainda sofre com problemas crônicos decorrentes de graves cortes ocorrido quando ela pisou acidentalmente em cacos de vidros, em 2010.