Após conquistar o tri, Djokovic diz que venceu o seu Grand Slam favorito

MELBOURNE - O sérvio Novak Djokovic possui seis títulos dos torneios do Grand Slam, mas em nenhuma deles ele se dá tão bem quanto no Aberto da Austrália. Neste domingo, o número 1 do mundo garantiu a quarta conquista em Melbourne, sendo a terceira seguida, ao vencer o britânico Andy Murray por 3 sets a 1 na final e revelou a sua predileção pelo torneio. "É definitivamente o meu Grand Slam favorito", disse.

Djokovic comemorou a terceira conquista seguida do Aberto da Austrália, um feito inédito na Era Aberta do Tênis, e avisou que o título lhe dá mais confiança para o restante da temporada. "Vencer três seguidos é incrível", disse. "É muito emocionante. Eu estou muito feliz agora. Certamente vai me dar muita confiança para o resto da temporada".

O sérvio destacou o alto nível da decisão do Aberto da Austrália e elogiou Murray. "Foi um jogo incrível como esperávamos", disse. "Quando nos enfrentamos, sempre nos levamos um ao outro ao limite", completou Djokovic, em vantagem de 11 a 7 no confronto direto com o tenista britânico.

Para ele, a final do Aberto da Austrália poderia ter outro destino se Murray, após vencer o primeiro set, tivesse quebrado o seu serviço no começo da segunda parcial. "Houve alguns momentos de virada na partida. Talvez um deles foi o segundo game no segundo set, quando tinha 0/40 contra", comentou.