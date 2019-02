Após Copa Davis, ranking masculino só tem mudanças depois do Top 50

Sem torneios da ATP na semana passada, o ranking masculino praticamente não sofreu alterações na atualização desta segunda-feira. A primeira alteração na lista aconteceu fora do Top 50, na 59ª colocação. A relação dos melhores não sofreu qualquer mudança, com o sérvio Novak Djokovic mantendo sua ampla vantagem na liderança.

O campeão do Aberto da Austrália soma 10.955 pontos, contra 8.320 do espanhol Rafael Nadal, vice em Melbourne. O alemão Alexander Zverev ocupa o terceiro posto, seguido pelo argentino Juan Martín del Potro, que figura em quarto lugar e ainda não estreou na temporada.

O sul-africano Kevin Anderson está em quinto lugar, logo à frente do suíço Roger Federer. Em seguida, vem o japonês Kei Nishikori e o austríaco Dominic Thiem, oitavo colocado. O norte-americano John Isner aparece no nono posto e o croata Marin Cilic fecha o Top 10 do ranking.

A primeira mudança na lista é a subida de uma posição do argentino Guido Pella, atual 59º colocado. O australiano Jordan Thompson (60º), o alemão Peter Gojowczyk (61º) e o espanhol Feliciano López (62º) também ganharam uma posição cada e vêm logo em seguida no ranking.

Entre os brasileiros, que decepcionaram no duelo com a Bélgica na Copa Davis, Thiago Monteiro segue como o número 1 do País. Ele perdeu uma posição e aparece agora em 108º. Já Rogério Dutra Silva, que também esteve em quadra em Uberlândia, subiu uma colocação, para 138º.

Já Thomaz Bellucci, que não foi convocado para o confronto do fim de semana, ganhou duas posições: 221º. E Guilherme Clezar estacionou no 234º posto.

No sábado, o Brasil foi batido pela Bélgica por 3 a 1 na série melhor de cinco jogos, em duelo disputado em quadra de saibro no Ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG). O time da casa era favorito porque a equipe rival não tinha três dos seus melhores jogadores. Após o duelo, o capitão João Zwetsch deixou o seu cargo.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1.º - Novak Djokovic (SER), 10.955 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 8.320

3.º - Alexander Zverev (ALE), 6.475

4.º - Juan Martín del Potro (ARG), 5.060

5.º - Kevin Anderson (AFS), 4.845

6.º - Roger Federer (SUI), 4.600

7.º - Kei Nishikori (JAP), 4.100

8.º - Dominic Thiem (AUT), 3.960

9.º - John Isner (EUA), 3.155

10.º - Marin Cilic (CRO), 3.140

11.º - Karen Khachanov (RUS), 2.880

12.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 2.805

13.º - Borna Coric (CRO), 2.605

14.º - Milos Raonic (CAN), 2.250

15.º - Fabio Fognini (ITA), 2.225

16.º - Daniil Medvedev (RUS), 2.000

17.º - Lucas Pouille (FRA), 1.955

18.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 1.955

19.º - Marco Cecchinato (ITA), 1.870

20.º - Diego Schwartzman (ARG), 1.835

108.º - Thiago Monteiro (BRA), 533

138.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 407

221.º - Thomaz Bellucci (BRA), 232

234.º - Guilherme Clezar (BRA), 214