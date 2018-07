Após críticas, Victoria Azarenka admite alívio com bi no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Bicampeã do Aberto da Austrália, neste sábado, Victoria Azarenka não escondeu a emoção ao levantar seu segundo troféu na lotada Rod Laver Arena. A bielo-russa chorou diante do público, após superar a chinesa Na Li por 2 sets a 1, e admitiu estar aliviada com o título, o segundo de Grand Slam em sua carreira.

"Esta conquista é muito mais emocional para mim. É mais do que especial, com certeza", declarou a número 1 do mundo, que enfrentou críticas e até reações adversas da torcida australiana durante a final deste sábado, em Melbourne.

Azarenka não foi poupada por causa do episódio polêmico ocorrido na semifinal, contra a jovem norte-americana Sloane Stephens. A bielo-russa irritou parte do público ao pedir atendimento médico fora da quadra após desperdiçar seu quinto match point seguido. Depois de ficar alguns minutos no vestiário, ela voltou mais concentrada e fechou a partida.

A atitude gerou críticas por parte da imprensa e da torcida. Por consequência, Azarenka viu a torcida australiana dar apoio maciço à rival Na Li na decisão. "O que aconteceu naquele jogo, contra Sloane, foi muito importante, com certeza. Mas vou encarar isso como um grande aprendizado e vou apenas tentar viver este momento, tirar as lições com o que aconteceu e seguir em frente", comentou.

A bielo-russa também mostrou alívio pela pressão que sentia por ter a tarefa difícil de defender o título conquistado em 2012 e a liderança do ranking. Se tivesse perdido neste sábado, poderia perder a primeira colocação da WTA. "Eu sou a única que sei o que passei nestas últimas duas semanas", desabafou a tenista.

Derrotada na final pela segunda vez em Melbourne - antes perdera para Kim Clijsters, em 2011 -, Na Li fez poucos comentários sobre a partida. Ao fim do jogo, a chinesa deu maior atenção às quedas que sofreu durante a partida. Na segunda, já no set final, tropeçou no próprio pé e bateu com as costas e a cabeça no chão, assustando o público e os árbitros do jogo.

"Fiquei um pouco preocupada quando eu caí porque minha cabeça bateu no chão e por uns dois segundos eu não pude ver nada. Fiquei tudo preto", revelou a chinesa, que recebeu atendimento médico em quadra. "Quando o médico me atendeu, eu sentei na quadra, mas demorou para entender o que estava acontecendo. Eu podia ouvir alguma coisa zumbindo no meu ouvido".

A primeira queda aconteceu no segundo set, quando Na Li se movimentava no fundo de quadra. Ele sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo. Questionada sobre os motivos das quedas, a chinesa brincou com os jornalistas. "Porque eu sou estúpida", respondeu, entre risadas. Apesar da derrota, Na Li deve subir para o quinto lugar do ranking da WTA, a partir de segunda-feira.